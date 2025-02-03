Роспотребнадзор заявил, что качество воздуха после пожара на ВДНХ соответствует норме

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Специалисты проверили качество воздуха после пожара в павильоне № 59 на ВДНХ. Результаты экспертизы не показали превышений допустимых нормативов, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по столице.

Отбор проб проводился сотрудниками территориального отдела управления в СВАО при поддержке филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве". Анализу подвергли воздух, взятый в районах жилой застройки, образовательного учреждения и выставочного павильона № 64, расположенного на ВДНХ. Они находятся поблизости от очага возгорания.

При этом во время сбора проб специалисты учли направления ветра. Воздух проверяли на содержание загрязняющих веществ, которые могут возникать в результате пожаров.

"По результатам лабораторных исследований превышений гигиенических нормативов во всех исследуемых точках по содержанию указанных веществ в атмосферном воздухе не установлено", – подчеркнули представители ведомства.

Пожар на ВДНХ произошел днем 3 февраля. На первом этаже здания был виден густой черный дым. Сотрудникам МЧС удалось потушить огонь на площади 20 квадратных метров. По данным МЧС, в результате произошедшего никто не пострадал.

Причиной возгорания могло стать короткое замыкание, произошедшее во время плановых работ на экспозиции. В выставочном комплексе также уточнили, что все системы безопасности функционировали в штатном режиме.

