Пожар в павильоне на ВДНХ произошел из-за короткого замыкания

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в павильоне № 59 на ВДНХ произошел из-за короткого замыкания во время плановых работ на экспозиции. Об этом сказано на сайте выставочного комплекса.

Представители ВДНХ напомнили, что понедельник является техническим днем, поэтому в это время проводились плановые работы. В выставочном комплексе уточнили, что все системы безопасности функционировали в штатном режиме.

Пожар на ВДНХ произошел днем 3 февраля. На первом этаже здания был виден густой черный дым. Сотрудникам МЧС удалось потушить огонь на площади 20 квадратных метров. По данным МЧС, в результате произошедшего никто не пострадал.

