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03 февраля, 08:45

Общество

В Северной Осетии пожарные спасли щенков, застрявших в яме

В Северной Осетии пожарные спасли щенков, застрявших в яме

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В Северной Осетии пожарные спасли двух щенков, которые провалились в яму и не могли выбраться самостоятельно. Все это время их мать, лая, пыталась привлечь внимание людей и звала на помощь.

Спасательная операция осложнялась наличием огромной бетонной плиты, накрывавшей яму. Один из местных жителей попытался сдвинуть плиту, но ему не удалось справиться с препятствием. Тогда он обратился за помощью в МЧС. Пожарные прибыли на место, убрали плиту и достали щенков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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