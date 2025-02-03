В Северной Осетии пожарные спасли щенков, застрявших в яме

В Северной Осетии пожарные спасли двух щенков, которые провалились в яму и не могли выбраться самостоятельно. Все это время их мать, лая, пыталась привлечь внимание людей и звала на помощь.

Спасательная операция осложнялась наличием огромной бетонной плиты, накрывавшей яму. Один из местных жителей попытался сдвинуть плиту, но ему не удалось справиться с препятствием. Тогда он обратился за помощью в МЧС. Пожарные прибыли на место, убрали плиту и достали щенков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.