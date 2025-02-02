Синоптик Позднякова: рекорд атмосферного давления для 7 февраля может быть побит в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Рекорд атмосферного давления для 7 февраля может быть побит в Москве в пятницу. Об этом в своем телеграм-канале предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По прогнозам, атмосферное давление 7 февраля в столице вырастет до 775 миллиметров ртутного столба, уточнила синоптик.

Она обратила внимание, что до этого максимальный уровень давление в Москве 7 февраля был достигнут в 2012 году. Тогда оно зафиксировалось на отметке 773,7 миллиметра ртутного столба.

Вместе с тем уже в понедельник, 3 февраля, в Москве может вновь сформироваться снежный покров высотой до 2 сантиметров. Однако вплоть до конца первой декады месяца высота снега в столице не будет превышать 1–3 сантиметров.