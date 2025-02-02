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02 февраля, 16:55

Город

"Мой район. Новости": в Донском районе начал работать ветеринар-пульмонолог

"Мой район. Новости": в Донском районе начал работать ветеринар-пульмонолог

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В Донском районе открылся новый сервис для домашних питомцев – теперь в местной ветеринарной клинике принимает врач-пульмонолог. Это поможет владельцам животных своевременно выявлять и лечить заболевания дыхательной системы.

Один из первых пациентов – 12-летняя такса с хроническим бронхитом. Для точной диагностики пульмонолог использует анализы крови, рентген и УЗИ.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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