В Москве пройдет зимний фестиваль с ледовым шоу и народными гуляньями

В это воскресенье, 2 февраля, не стоит оставаться дома – проект "Зима в Москве" подготовил множество интересных событий. На катке ВДНХ с 11:00 можно не только покататься, но и насладиться ледовым шоу с участием фигуристов.

После шоу можно отправиться на народные гулянья с хороводами, танцами и старинными играми, которые будут проводиться возле павильона 58. Для тех, кто хочет провести время с детьми, подойдут зимний бал-спектакль в саду имени Н.Э. Баумана или в парке "Останкино". Также на Тверской площади состоится детская интерактивная сказка и чаепитие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.