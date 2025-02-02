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02 февраля, 09:30

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В Москве пройдет зимний фестиваль с ледовым шоу и народными гуляньями

В Москве пройдет зимний фестиваль с ледовым шоу и народными гуляньями

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В это воскресенье, 2 февраля, не стоит оставаться дома – проект "Зима в Москве" подготовил множество интересных событий. На катке ВДНХ с 11:00 можно не только покататься, но и насладиться ледовым шоу с участием фигуристов.

После шоу можно отправиться на народные гулянья с хороводами, танцами и старинными играми, которые будут проводиться возле павильона 58. Для тех, кто хочет провести время с детьми, подойдут зимний бал-спектакль в саду имени Н.Э. Баумана или в парке "Останкино". Также на Тверской площади состоится детская интерактивная сказка и чаепитие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
городфестиваливидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
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