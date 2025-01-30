СМС-оповещения из реанимации стали доступны во всех взрослых больницах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи смогут узнать о состоянии родственника в реанимации при помощи нового сервиса СМС-оповещений, который уже доступен во всех взрослых стационарах Москвы, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы все прекрасно понимаем, как чувствуют себя люди, близкие которых находятся в реанимации. Волнение, страх, стресс – все это, к сожалению, испытывает каждый человек и с нетерпением ждет, когда врач поделится новостями. Однако раньше существовала проблема в их получении", – отметила она.

Уникальный сервис позволяет каждый день узнавать ключевые показатели здоровья пациента, а также заключение о динамике. В момента его запуска горожане получили около 120 тысяч СМС.

Для подключения СМС-информирования человеку нужно обратиться к представителю реанимационного отделения, который проставит в ЕМИАС отметку о подключении. После этого родственники больного будут ежедневно по утрам получать сообщения, пока пациента не переведут в другое отделение или выпишут. Рассылка прекратится автоматически.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что программа реконструкции поликлиник Москвы будет завершена на 99% в 2025 году. Он напомнил, что изначально второго этапа программы не существовало, планировалось отремонтировать лишь 200 больниц. Но когда программа почти завершилась, было принято решение включить в нее еще 140 медицинских учреждений.

