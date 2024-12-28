Собянин: уже почти 300 зданий столичных поликлиник работает по новому стандарту

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Уже почти 300 поликлиник Москвы начали работу по новому стандарту, 74 из них впервые были открыты в 2024 году, рассказал Сергей Собянин.

Кроме того, в конце декабря этого года были открыты 14 модернизированных зданий:



КДП № 121, филиал № 5;

ГП № 170, филиал № 4;

ГП № 191, филиал № 1;

ГП № 218, филиал № 2;

ГП № 23;

ГП № 45, филиал № 1;

КДЦ № 6, филиал № 4;

ГП № 6, филиал № 5;

ГП № 69;

ДГП № 104, филиал № 1;

ДГП № 120, филиал № 2;

ДГП № 132, филиал № 1;

ДГП № 69, филиал № 3;

ДГП № 7, филиал № 2.

"Таким образом, после реконструкции открыта уже 271 поликлиника", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Столичные власти продолжают возводить и новые сооружения, 23 из них уже принимают граждан. 4 из этих учреждений заработали с начала года, добавил градоначальник. В новых и улучшенных зданиях пациентам доступны просторные холлы, зоны ожидания, современное оборудование и прочие удобства.

"Программу реконструкции планируем завершить уже до конца следующего года", – заключил мэр.

Ранее Собянин открыл флагманский центр городской клинической больницы № 1 имени Пирогова. Он указывал, что центр будет оказывать экстренную и плановую помощь, а также нарастит объемы высокотехнологичной помощи более чем на треть. Это улучшит качество оказания медицинской помощи жителям столицы.

