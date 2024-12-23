Московские ученые разработали 11 фантомов для диагностики пациентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские ученые разработали уже 11 медицинских фантомов, имитирующих ткани, органы и части тела человека. Они помогают повысить доступность диагностических процедур, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как пояснила вице-мэр, фантомы служат для обучения и совершенствования навыков врачей, а также используются для настройки диагностического оборудования.

"Благодаря фантомам специалисты могут развить технику выполнения важных манипуляций во время диагностических исследований или подготовить аппараты к процедуре", – сказала Ракова, отметив, что последней такой разработкой является фантом предстательной железы.

Так, ранее при настройке аппарата необходимо было участвовать пациенту, а сейчас этого не потребуется. Фантом изобрели ученые Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы. Сам Центр стал научной базой для разработки и внедрения в практику передовых решений для лучевой и инструментальной диагностики.

Как пояснила главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения столицы, директор Центра диагностики и телемедицины Юрия Васильева, металлические конструкции усложняют интерпретацию результатов магнитно-резонансной томографии.

"Помимо искажений, они могут негативно сказываться на точности количественных измерений. Разработка нового протокола сканирования требует много времени, что приводит к удлинению процесса обследования и нарушению графика работы диагностического кабинета. Кроме того, настройка во время исследования может вызвать нагрев импланта, что доставляет дискомфорт пациенту", – сказала Васильева.

Ранее ученые разработали первый отечественный фантом плода для настройки технологии магнитно-резонансного сканирования беременных женщин. Кроме того, специалисты подготовили по данной теме ряд методических рекомендаций – они уже используются в системе столичного здравоохранения.

Между тем российские ученые также разработали новый метод анализа веществ для лечения тромбоза. Из-за высокого риска некоторым пациентам жизненно необходим постоянный прием антикоагулянтов, однако некоторые из них могут вызывать аллергические реакции. Специалисты предложили экономически доступные методики анализа на основе массовых тестов, которые используются во всех клинико-диагностических лабораториях.