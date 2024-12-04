Программа реконструкции поликлиник Москвы будет завершена на 99% в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве программа реконструкции поликлиник будет завершена на 99% в 2025 году, сообщил Сергей Собянин в прямом эфире телеканала Москва 24.

Как отметил мэр столицы, второго этапа реконструкции не должно было существовать.

"Мы 200 поликлиник наметили себе – те, что были в ветхом состоянии, и решили их реконструировать. Когда начали подходить к завершению программы, то вдруг поняли, что те поликлиники, которые казались годными, на этом фоне сильно просели", – пояснил Собянин, добавив, что в итоге в программу включили еще 140 поликлиник.

После окончания их реконструкции продолжится работа над улучшением амбулаторного обслуживания, добавил градоначальник.

Говоря о столичной медицине, Собянин также назвал флагманские центры высокотехнологичным ядром клиники, где сосредоточены диагностические и операционные мощности. Поставлена задача, чтобы к 2030 году весь стационарный фонд, все больницы Москвы были суперсовременными, подчеркнул мэр.

Собянин затронул и вопросы открытия центров женского здоровья в столице. По его мнению, они позволят оказывать беременной женщине любую необходимую медицинскую помощь в одном месте.

Собянин напомнил, что многие женские консультации все еще находятся в приспособленных для этого помещениях, например, на первых этажах жилых домов.

"Оказать там первоклассную, хорошую медицинскую помощь очень сложно – обеспечить и врачами, и диагностическим оборудованием в таких условиях сложно. Поэтому мы приняли решение о создании центров женского здоровья, которые были бы обеспечены всем необходимым и работали на базе многофункциональных клиник – Боткинской больницы, или 52-й больницы, или 13-й клиники", – сказал Собянин.

Мэр пояснил, что в таких центрах также можно будет оказать стационарную помощь в гинекологическом отделении. Кроме того, на этой площадке находится роддом.

Ранее Собянин рассказывал, что в Москве после реконструкции открыли уже 13 детских и взрослых поликлиник. Они находятся в районах Солнцево, Крюково, Савелки, Войковском, Ломоносовском, Коньково, Ивановское, Кузьминки, Можайском, Северное Медведково, Выхино-Жулебино, Братеево и Отрадное. Медицинские учреждения обслуживают более 440 тысяч горожан.