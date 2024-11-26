Сергей Собянин сообщил об открытии еще 13 обновленных поликлиник

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве открыли 13 детских и взрослых поликлиник после реконструкции, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Они расположены в районах Солнцево, Крюково, Савелки, Войковский, Ломоносовский, Коньково, Ивановское, Кузьминки, Можайский, Северное Медведково, Выхино-Жулебино, Братеево, Отрадное. Медицинские учреждения обслуживают более 440 тысяч человек.



По словам мэра, теперь поликлиники работают по новому московскому стандарту. Там установили современное оборудование, которое расширяет диагностические возможности. Головные здания оснастили рентгеновским денситометром, компьютерным и магнитно-резонансным томографами, аппаратами УЗИ экспертного класса и эндоскопическим оборудованием.



Прилегающую территорию благоустроили. Возле входов в детские поликлиники высадили ели, которые в новогодние праздники украсит иллюминация.

В октябре в разных районах Москвы после реконструкции открылись пять детских поликлиник. Собянин уточнил, что модернизацию амбулаторного звена в столице начали в 2020 году и реконструировали 200 зданий. Второй этап включает порядка 140 поликлиник. Завершить работы планируется в 2025 году.

Между тем территории некоторых московских стационаров благоустроят до конца года. Так, около больницы имени Ерамишанцева сделают мультисенсорный сад для реабилитации, а для пациентов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи смонтируют уличный лифт. Также возле каждого медучреждения установят навигационные модули и новые фонари.