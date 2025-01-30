Китайские фонарики, символизирующие благополучие, украсили тоннель на Тверском бульваре

Китайские фонарики, символизирующие благополучие, украсили световой тоннель на Тверском бульваре. Там работает одна из локаций фестиваля "Китайский Новый год в Москве".

На этой же площадке по выходным будут проводить яркие шоу – танцы фонарей и придворных дам. Также в программе фестиваля барабанные шоу и мастер-классы, на которых можно смастерить подарки в китайском стиле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.