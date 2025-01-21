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21 января, 07:15

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Сергей Собянин рассказал, какой будет Марьинская школа № 1566 после модернизации

Сергей Собянин рассказал, какой будет Марьинская школа № 1566 после модернизации

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Школа № 1566 в столичном районе Марьино уже 1 сентября примет учеников в совершенно новом виде. В здании, построенном 30 лет назад, после реконструкции появится база для проведения соревнований по робототехнике, 3D-моделированию, а также работ, связанных с математикой, ИИ, программированием. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, учреждение оборудуют лучшей техникой для того, чтобы ребята получали самые современные знания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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