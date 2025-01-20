Свыше 120 проектов в сфере креативной индустрии реализованы в Москве в 2024 году

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Столичные власти реализовали в 2024 году свыше 120 проектов для представителей креативной индустрии, включая сферу видеоигр, моды, дизайна, музыки, кино и других направлений. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

В креативной индустрии столицы заняты почти 1,4 миллиона человек, что составляет 30% от всех трудоустроенных в этом секторе экономики по всей стране.

"Развитие творческого предпринимательства – одно из приоритетных для Москвы направлений. Только в прошлом году в городе появилось около 10 новых мер поддержки", – указала Сергунина.

Две меры поддержки ориентированы на разработчиков видеоигр. Летом 2024 года в инновационном центре "Сколково" началось создание первого в России кластера анимации и видеоигр, его открытие планируется в 2025 году. Разработчики уже могут подать заявку на резидентство в кластере.

Вторым профильным проектом стал акселератор "Фабрика видеоигр". Эксперты помогли 20 командам – разработчикам компьютерных и мобильных игр подготовить свои проекты к размещению на отечественных и международных платформах.

Также в прошлом году в Москве открылись кинолаборатория "Профессия – продюсер" и первая очередь кинопарка "Москино". После завершения всех работ в кинопарке появится крупнейшая в мире натурная площадка для съемок.

"С января по декабрь <...> уже отсняли около 500 смен для 74 картин", – добавила Сергунина.

Кроме того, специалисты продолжают модернизировать территории Киностудии Горького, а также развивать кинозавод "Москино". Летом 2024 года в столице впервые состоялась Московская международная неделя кино, объединившая свыше 100 площадок. 600 тысяч человек, включая представителей киноиндустрии, смогли посетить около 1,5 тысячи мероприятий: от кинопоказов и лекций до кастингов и мастер-классов.



Представители отрасли моды в это же время смогли принять участие в конкурсе "Киношоурум", посетить форум BRICS+ Fashion Summit и Московскую неделю моды. Суммарно мероприятия посетили около 150 тысяч человек.

Отечественные дизайнеры могли воспользоваться еще одной мерой поддержки, презентуя свою продукцию зарубежным оптовым покупателям. По итогам 50 брендов получили предзаказы из зарубежных стран, а общая сумма контрактов превысила 50 миллионов рублей. Кроме того, на территории партнерских государств планируется открыть 3 розничных магазина.

Столичным предпринимателям креативной индустрии дали возможность принять участие в "Креативном маркете", где с 25 декабря 2024 года по 12 января 2025 года бизнесмены смогли реализовать свыше 4 тысяч товаров. Также представители индустрии могут посетить пространство "АКИ. лаб", где проводятся мастер-классы, выставки художников, а также деловые встречи и презентации.

В конце года была организована Московская международная неделя креативных индустрий, в которой приняли участие делегации из свыше 10 дружественных стран, включая Китай, Индию, Турцию и другие. Общая сумма заключенных договоров превысила 700 миллионов рублей.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в столице была организована крупнейшая площадка создания медиаконтента в России. Столичный кинокластер стал одним из крупнейших в мире центров производства кино и медиаконтента. Власти Москвы продолжат расширять возможности как творцов, так и пользователей культуры, добавлял мэр.

