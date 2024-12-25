Собянин: в Москве создана крупнейшая площадка создания медиаконтента в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве была организована крупнейшая площадка создания медиаконтента в России, заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства столицы перед Мосгордумой.

"К чему мы стремились и продолжаем стремиться все эти годы – расширить возможности москвичей и как творцов, и как пользователей культуры. Для этого реализуются масштабные проекты по популяризации культурного наследия Москвы", – подчеркнул Собянин.

Мэр также напомнил, что в городе появился московский кинокластер, который является одним из крупнейших в мире центров производства кино и медиаконтента.

"Большая культурная площадка с первоклассной инфраструктурой для выявления и развития талантов во всех сферах, театры, музеи, концертные залы мирового уровня. Центр притяжения креативной индустрии, кино, анимации <...> – все это наша с вами Москва", – заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что стратегия развития Москвы состоит в стремлении столицы к статусу лучшего города Земли. Москва должна побеждать в борьбе за умы, таланты, инвестиции и технологии.

По его словам, остановка или замедление в развитии города будет равно проигрышу. За прошедший период было успешно осуществлено множество проектов. А пандемия коронавируса и ограничительные меры не смогли остановить развитие столицы.