"Мой район. Новости": занятия в школе № 1566 начнутся 1 сентября

Ученики школы № 1566 будут учиться в обновленном здании. Корпус на Люблинской улице преобразится и будет соответствовать современным стандартам. Уроки там планируют начать 1 сентября.

Для школьников создадут учебные кабинеты, которые смогут трансформироваться под разные форматы занятий. Также в кружках и секциях учеников познакомят с робототехникой, программированием и 3D-моделированием.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".