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20 января, 17:10

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"Мой район. Новости": занятия в школе № 1566 начнутся 1 сентября

"Мой район. Новости": занятия в школе № 1566 начнутся 1 сентября

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Ученики школы № 1566 будут учиться в обновленном здании. Корпус на Люблинской улице преобразится и будет соответствовать современным стандартам. Уроки там планируют начать 1 сентября.

Для школьников создадут учебные кабинеты, которые смогут трансформироваться под разные форматы занятий. Также в кружках и секциях учеников познакомят с робототехникой, программированием и 3D-моделированием.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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