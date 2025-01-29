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29 января, 22:30

Город

"Мой район. Новости": поликлинику № 209 в Раменках открыли после капитального ремонта

"Мой район. Новости": поликлинику № 209 в Раменках открыли после капитального ремонта

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Пациенты городской поликлиники № 209 в Раменках теперь могут пользоваться всеми услугами нового стандарта московской медицины. Здание амбулатории открыли после капитального ремонта.

В течение года поликлинику перестраивали, а москвичи пользовались медицинскими услугами по трем другим адресам. Теперь попасть на расширенные исследования и к узким специалистам они могут прямо рядом с домом.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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