Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 17:25

Политика

Бизнесмена Чичваркина обвинили в распространении фейков об ударе по больнице в Киеве

Фото: ТАСС/Zuma/Gustavo Valiente (Евгений Чичваркин признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) обвинили в распространении ложных сведений об ударе по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заочный процесс над бизнесменом в суде.

Согласно информации обвинения, бизнесмен разместил скриншот публикации заявления антивоенного комитета РФ, в котором содержалась заведомо ложная информация о ракетном ударе ВС РФ и комментарий к нему.

Ранее общественное движение "Зов народа" попросило признать Чичваркина спонсором терроризма, а также потребовало возбудить в отношении него уголовное дело о госизмене. Поводом стало то, что предприниматель в своих соцсетях просил подписчиков отправлять деньги в два украинских фонда, которые спонсируют военных Украины.

Кроме того, бизнесмена обвинили в участии в деятельности организации, признанной в России нежелательной. Также Чичваркин, находясь за границей, публиковал сообщения в одном из видеохостингов без указания на то, что они созданы и (или) распространены иноагентом.

Столичная прокуратура также напомнила, что предприниматель был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. После этого Чичваркин был объявлен в розыск.

В сентябре бизнесмена заочно арестовали по обвинению в распространении фейков о российской армии и уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента.

Читайте также


политика

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика