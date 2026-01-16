Бизнесмена Чичваркина обвинили в распространении фейков об ударе по больнице в Киеве

Фото: ТАСС/Zuma/Gustavo Valiente (Евгений Чичваркин признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) обвинили в распространении ложных сведений об ударе по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заочный процесс над бизнесменом в суде.

Согласно информации обвинения, бизнесмен разместил скриншот публикации заявления антивоенного комитета РФ, в котором содержалась заведомо ложная информация о ракетном ударе ВС РФ и комментарий к нему.

Ранее общественное движение "Зов народа" попросило признать Чичваркина спонсором терроризма, а также потребовало возбудить в отношении него уголовное дело о госизмене. Поводом стало то, что предприниматель в своих соцсетях просил подписчиков отправлять деньги в два украинских фонда, которые спонсируют военных Украины.

Кроме того, бизнесмена обвинили в участии в деятельности организации, признанной в России нежелательной. Также Чичваркин, находясь за границей, публиковал сообщения в одном из видеохостингов без указания на то, что они созданы и (или) распространены иноагентом.

Столичная прокуратура также напомнила, что предприниматель был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. После этого Чичваркин был объявлен в розыск.

В сентябре бизнесмена заочно арестовали по обвинению в распространении фейков о российской армии и уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента.