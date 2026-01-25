Форма поиска по сайту

25 января, 20:46

Политика

В МИД РФ заявили, что безопасность России гарантирована на 100%

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Ulf Mauder

Национальная безопасность России гарантирована на 100%. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос о том, известно ли Москве о новом оружии США, о котором недавно говорил американский лидер Дональд Трамп.

Рябков подчеркнул, что никто не может запугать Россию или каким-либо образом вынудить ее оправдываться, потому что оснований для этого просто нет.

Ранее Трамп заявил, что в ходе военной операции в Венесуэле были применены новые виды вооружения США, о которых раньше никто не знал. Он подчеркнул, что в тот день военные Венесуэлы не смогли выстрелить в американцев ни разу.

При этом глава Белого дома указал, что оборонные системы Венесуэлы были произведены Россией и Китаем. По его мнению, теперь они "вернутся к чертежам".

