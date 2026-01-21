Песков заявил, что Россия ожидает разъяснений к заявлениям о новом оружии США

Фото: kremlin.ru

Россия располагает службами, которые занимаются сбором и анализом информации о зарубежных вооружениях, однако заявления о наличии у США "неизвестного оружия" требуют дополнительных разъяснений. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что российские структуры постоянно отслеживают подобные вопросы и действуют в рамках своих полномочий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна имеет такие виды вооружений, которые неизвестны миру.

При этом он вновь повторил свое раннее заявление о том, что Гренландия нужна США для создания системы "Золотой купол". Это, по его словам, крайне важно как для национальной, так и для мировой безопасности.