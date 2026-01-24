Глава Минфина США намекнул на возможный выход провинции Альберты из состава Канады

Фото: 123RF.com/jewhyte

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможном выходе провинции Альберты из состава Канады. Об этом политик высказался в беседе с американским подкастером Джеком Пособецем.

Он напомнил, что Альберта является естественным партнером Штатов и обладает "отличными ресурсами". Также Бессент назвал жителей провинции очень независимыми людьми. По его словам, "по слухам", они могут провести референдум по вопросу остаться частью Канады или нет.

Канадские власти ограничивают потенциал провинции, сопротивляясь инициативам по прокладке нефтепровода с ее территории к участку побережья Тихого океана в провинции Британская Колумбия, добавил министр.

Ранее американский лидер Дональд Трамп показал изображения, на которых флагом США помечены территории Канады, Гренландии и Венесуэлы. По данным СМИ, армия Канады готовится к ведению партизанской войны в случае вторжения США. В частности, канадские военные предполагают, что армия США может начать наступление с юга, в течение недели захватит стратегические позиции на суше и на море.

