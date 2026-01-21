Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 10:01

Политика
Главная / Новости /

Globe and Mail: армия Канады разрабатывает планы партизанской войны с США

Армия Канады разрабатывает планы партизанской войны с США – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Армия Канады готовится к ведению партизанской войны в случае вторжения США, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Globe and Mail.

По данным СМИ, канадские военные предполагают, что армия США может начать наступление с юга, в течение недели захватит стратегические позиции на суше и на море. При этом командование ВС Канады признает, что страна не обладает достаточным количеством личного состава и вооружений для отражения вторжения.

Из-за этого армия будет вынуждена прибегнуть к тактике повстанческой борьбы. Аналогичные методы применяли моджахеды в Афганистане. Например, будут устраиваться диверсии и засады с использованием беспилотников.

Ранее президент США Дональд Трамп показал изображение, на котором он в своем кабинете в Белом доме показывает европейским лидерам особую карту. На ней в цвета США были закрашены территории Канады, Гренландии и Венесуэлы.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика