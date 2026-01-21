Globe and Mail: армия Канады разрабатывает планы партизанской войны с США

Фото: ТАСС/Zuma

Армия Канады готовится к ведению партизанской войны в случае вторжения США, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Globe and Mail.

По данным СМИ, канадские военные предполагают, что армия США может начать наступление с юга, в течение недели захватит стратегические позиции на суше и на море. При этом командование ВС Канады признает, что страна не обладает достаточным количеством личного состава и вооружений для отражения вторжения.

Из-за этого армия будет вынуждена прибегнуть к тактике повстанческой борьбы. Аналогичные методы применяли моджахеды в Афганистане. Например, будут устраиваться диверсии и засады с использованием беспилотников.

Ранее президент США Дональд Трамп показал изображение, на котором он в своем кабинете в Белом доме показывает европейским лидерам особую карту. На ней в цвета США были закрашены территории Канады, Гренландии и Венесуэлы.

