Канада напомнила Трампу о пятой статье НАТО на фоне угроз Гренландии

Премьер-министр Канады Марк Карни напомнил президенту США Дональду Трампу о пятой статье НАТО на фоне его угроз захватить Гренландию. Об этом Карни заявил во время своего визита в Китай.

Пятая статья НАТО подразумевает коллективную оборону в случае нападения на одного из членов Альянса.

"Мы являемся партнерами НАТО с Данией, и наше полноправное партнерство сохраняется. Наши обязательства по статьям пять и два Североатлантического договора остаются в силе, и мы полностью их поддерживаем", – цитирует Карни РИА Новости.

Ранее Трамп заявлял, что Гренландия нужна США для строительства системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол". По его словам, остров имеет для системы ключевое значение. При этом глава Белого дома подчеркивал, что в получении Гренландии ему нужна помощь НАТО.

Европарламент осудил заявления администрации США в отношении Гренландии, отметив, что они представляют собой "грубый вызов международному праву, принципам Устава ООН, а также суверенитету и территориальной целостности союзника по НАТО".

Спустя время в СМИ появилась информация о прибытии первых военных из европейских стран на остров из-за заявлений Трампа. В частности, военно-транспортный самолет Hercules датской армии приземлился в аэропорту столицы Гренландии Нуука.