Захарова указала на отсутствие притязаний РФ и КНР на Гренландию

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Россия и Китай никогда не выражали намерений претендовать на Гренландию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Нет никакой фактологической информации, которая могла бы хоть в чем-то подтвердить подобные обвинения", – подчеркнула дипломат на брифинге.

Американский лидер Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о якобы угрозе острову со стороны России и Китая. Более того, он утверждал, что только США могут заставить российских и китайских военных покинуть территории в Арктике вокруг Гренландии.

При этом контроль над автономией со стороны Штатов поможет им в строительстве системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол", отмечал американский лидер, призывая НАТО оказать помощь в получении Гренландии.

В свою очередь, Европарламент осудил заявления администрации США в отношении острова, отметив, что они представляют собой "грубый вызов международному праву, принципам Устава ООН, а также суверенитету и территориальной целостности союзника по НАТО".