Трамп заявил, что США по-прежнему настроены завладеть Гренландией

Фото: whitehouse.gov

Американские власти по-прежнему настроены на присоединение Гренландии к США, несмотря на возражения Дании. Об этом сообщил журналистам президент Штатов Дональд Трамп.

"Как вы знаете, у нас очень хорошие отношения с Данией. Посмотрим. Но, знаете, мы создаем "Золотой купол". Мы делаем многое, и нам это действительно нужно", – цитирует Трампа ТАСС.

Лидер США вновь заявил о якобе угрозе острову со стороны России и Китая, добавив, что Гренландия необходима Штатам для национальной безопасности.

Кроме того, во время общения с представителями СМИ Трамп отверг вопрос одного из жуналистов о готовности захватить Гренландию силой.

"Вы это утверждаете. Вы говорите мне, что именно я собираюсь сделать, но вы не знаете, что именно я собираюсь делать", – указал политик.

Ранее Трамп заявил, что Гренландия нужна США для строительства системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол". По его словам, остров имеет для системы ключевое значение. При этом президент США подчеркнул, что НАТО должна помочь Штатам получить Гренландию.

Глава Белого дома также утверждает, что только США могут заставить российских и китайских военных покинуть территории в Арктике вокруг Гренландии.

Представители Дании и США провели переговоры по вопросу Гренландии в Вашингтоне 14 января. Однако по итогам консультаций сторонам не удалось прийти к какому-либо компромиссу.