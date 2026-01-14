Форма поиска по сайту

Новости

14 января, 05:49

Политика

Трамп пригрозил премьеру Гренландии "большими проблемами"

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена ждут большие проблемы. Таким образом он отреагировал на слова политика о нежелании острова, чтобы Вашингтон владел им или имел контроль над ним.

Ранее Нильсен заявил, что Гренландия не продается, а также обратил внимание, что, если бы жители острова могли выбирать, они бы предпочли остаться в составе Дании, а не становиться частью США.

"Что ж, это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но это станет для него большой проблемой", – цитирует Трампа РИА Новости.

В конгресс США уже внесли законопроект об "аннексии Гренландии и предоставлении острову статуса штата США". Он разрешает Трампу принять необходимые шаги, чтобы присоединить остров.

Президент США заявлял, что Китай или Россия могут "взять" Гренландию, если этого не сделают Штаты. По информации СМИ, Трамп уже приказал разработать план по захвату острова.

В свою очередь, Евросоюз начал разрабатывать планы потенциальных санкций в отношении американских компаний, если Вашингтон не откажется от претензий на Гренландию.

В конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии

