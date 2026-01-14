Медведев заявил, что Европа "сдаст" Гренландию США

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Европа может передать Гренландию под контроль США, создав таким образом "отличный европейский прецедент". Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Галльский петух прокукарекал, что если суверенитет Дании будет нарушен, последствия будут беспрецедентными. Интересно, что будет? Украдут президента США? Ударят ядерным оружием по союзнику? Нет, конечно. Просто сдадут Гренландию" – высказался политик на своей странице в соцсети Х.

Ранее американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что если Штаты не "возьмут" Гренландию, то это сделают Китай или Россия. В связи с этим в конгресс США был внесен законопроект об "аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата США", разрешающий главе Белого дома принять необходимые шаги, чтобы присоединить остров.

Комментируя данное заявление, премьер-министр автономии Йенс-Фредерик Нильсен обратил внимание на нежелании жителей Гренландии переходить под контроль Соединенных Штатов. Более того, он подчеркнул, что остров не продается.