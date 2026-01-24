Трамп заявил, что Канада против строительства системы "Золотой купол" над Гренландией

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Канады выступает против развертывания системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" в Гренландии. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

По его словам Трампа, Канада выступает против реализации данного проекта, несмотря на то, что система, по его мнению, обеспечила бы безопасность в том числе и канадской территории.

Также американский лидер резко раскритиковал внешнеполитический курс государства, обвинив Оттаву в сближении с Китаем, который якобы "съест их в течение года".

Ранее Трамп заявил, что Гренландия играет для США одну из ключевых ролей в создании системы ПРО "Золотой купол". Он добавил, что размещение американских систем очень важно для национальной и международной безопасности.