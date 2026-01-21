Трамп вновь заявил, что Гренландия нужна США для создания системы "Золотой купол"

Фото: depositphotos/actionsports

Гренландия играет для США одну из ключевых ролей в создании системы ПРО "Золотой купол". Об этом в интервью телеканалу NewsNation вновь заявил американский президент Дональд Трамп.

"Это так важно для "Золотого купола", это так важно для национальной, а на самом деле и для международной безопасности", – подчеркнул глава государства.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о стратегической важности Гренландии для США. По его словам, остров должен находиться под контролем Штатов, иначе на него могут претендовать Китай или Россия.

Также глава Белого дома рассказал, что провел очень хороший разговор с генсеком НАТО Марком Рютте и согласился провести встречу с разными сторонами по вопросу Гренландии на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

На фоне заявлений Трампа в автономии были замечены первые подразделения вооруженных сил из ряда европейских государств.

В ответ на это американская администрация ввела 10% импортные пошлины на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов.