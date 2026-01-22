Трамп заявил, что США смогут размещать в Гренландии что угодно

Фото: ТАСС/АР

США в рамках будущей сделки смогут размещать в Гренландии что угодно. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил в интервью телеканалу Fox Business.

"Мы получим все, что хотели: полную безопасность, полный доступ ко всему. У нас будет столько баз, столько оборудования, сколько мы захотим", – сказал глава Белого дома.

При этом Штатам не нужно будет ничего платить за остров, а Вашингтон сможет получить весь необходимый военный доступ, уточнил он. По его словам, речь идет о национальной и международной безопасности, так как США намерены построить в Гренландии систему противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол".

Ранее глава США утверждал, что для получения Гренландии ему нужна помощь НАТО. Однако лидеры некоторых стран Евросоюза, включая членов Североатлантического альянса, опасаются, что после получения контроля над островом амбиции Трампа могут распространиться на другие территории.

В то же время на переговорах с генсеком военно-политического блока Марком Рютте уже удалось разработать основу будущей сделки по Гренландии, рассказал американский лидер.