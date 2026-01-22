Форма поиска по сайту

22 января, 09:21

Политика
Daily Mail: Трамп хочет предложить каждому жителю Гренландии миллион долларов

Трамп может выплатить каждому жителю Гренландии миллион долларов

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп хочет предложить каждому жителю Гренландии миллион долларов, сообщает RT со ссылкой на Daily Mail.

По данным СМИ, американский лидер может выплатить такую сумму, если жители острова проголосуют за присоединение к Штатам. Всего в Гренландии живут около 57 тысяч человек.

Трамп не раз указывал на стратегическое значение острова для США. Он считает, что его страна должна контролировать Гренландию, иначе права на нее могут заявить Китай или Россия.

После заявлений главы Белого дома на территории автономии были замечены первые воинские контингенты из нескольких европейских стран.

Тем не менее Трамп заявил, что ему удалось разработать основу будущей сделки по Гренландии на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте. Соглашение касается всего Арктического региона.

