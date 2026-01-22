Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 13:29

Политика

Рютте заявил, что вопрос принадлежности Гренландии не обсуждался с Трампом в Давосе

Фото: ТАСС/АР/Darko Bandic

Вопрос о принадлежности Гренландии не обсуждался на переговорах с американским президентом Дональдом Трампом в Давосе. Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил в интервью Bloomberg TV.

"Это мы не обсуждали вообще, мы говорили о том, как защитить Гренландию", – подчеркнул он.

Трамп ранее заявлял, что на встрече с Рютте удалось разработать основу будущей сделки по острову. По его словам, она будет "бесконечной", однако ее детали еще прорабатываются.

Глава Белого дома также назвал генсека Альянса значимой фигурой в переговорах по Гренландии и уточнил, что обсуждать ситуацию он будет именно с ним.

Американский лидер неоднократно говорил о стратегическом значении острова для Штатов. По его мнению, США должны контролировать Гренландию, иначе на нее могут заявить права Китай или Россия.

После этого европейские военные были замечены на острове. В миссии по размещению сил участвовали Германия, Великобритания, Канада, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

В качестве ответа Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Финляндии и Нидерландов. Они начнут действовать с 1 февраля.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что такие действия негативно отразятся на трансатлантических отношениях между европейскими странами и США.

Новости мира: Трамп может предложить гренландцам по 1 млн долларов за присоединение к США

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика