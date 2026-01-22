Рютте заявил, что вопрос принадлежности Гренландии не обсуждался с Трампом в Давосе

Фото: ТАСС/АР/Darko Bandic

Вопрос о принадлежности Гренландии не обсуждался на переговорах с американским президентом Дональдом Трампом в Давосе. Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил в интервью Bloomberg TV.

"Это мы не обсуждали вообще, мы говорили о том, как защитить Гренландию", – подчеркнул он.

Трамп ранее заявлял, что на встрече с Рютте удалось разработать основу будущей сделки по острову. По его словам, она будет "бесконечной", однако ее детали еще прорабатываются.

Глава Белого дома также назвал генсека Альянса значимой фигурой в переговорах по Гренландии и уточнил, что обсуждать ситуацию он будет именно с ним.

Американский лидер неоднократно говорил о стратегическом значении острова для Штатов. По его мнению, США должны контролировать Гренландию, иначе на нее могут заявить права Китай или Россия.

После этого европейские военные были замечены на острове. В миссии по размещению сил участвовали Германия, Великобритания, Канада, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

В качестве ответа Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Финляндии и Нидерландов. Они начнут действовать с 1 февраля.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что такие действия негативно отразятся на трансатлантических отношениях между европейскими странами и США.