Медведев заявил, что Трамп хочет навечно войти в историю при помощи Гренландии

Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп при помощи присоединения Гренландии хочет навечно войти в историю и стать как Владимир Путин. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Ему нужно закрасить на картах мира остров в звездно-полосатый колер... Хочется навечно остаться в истории", – приводит RT цитату политика из его телеграм-канала.

Как считает Медведев, глава Белого дома планирует встать вместе с отцами-основателями страны и "вписать свое имя золотыми буквами в скрижали истории".

Ранее Трамп заявил, что Гренландия играет для США одну из ключевых ролей в создании системы ПРО "Золотой купол". По его словам, остров должен находиться под контролем Штатов, иначе на него могут претендовать Китай или Россия.

При этом на фоне заявлений Трампа в автономии были замечены первые подразделения вооруженных сил из ряда европейских государств.

В ответ американская администрация ввела 10% импортные пошлины на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов.