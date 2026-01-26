Форма поиска по сайту

26 января, 16:54

Общество

Стандарт обязательной отделки для новостроек появится во втором квартале 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Стандарт обязательной отделки для новостроек будет готов ко второму кварталу 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Он подчеркнул, что включение параметров отделки в проектную документацию многоквартирных домов станет новым шагом к стандартизации на рынке первичного жилья в России. Их разработку ведут Минстрой и Росстандарт.

По словам вице-премьера, в стандарте будут четко прописаны все параметры. Например, как должны быть сделаны стены.

Ранее эксперт по финансам Дмитрий Трепольский рассказал, что самым выгодным временем для покупки квартиры в 2026 году может стать лето. Есть вероятность, что к этому периоду ключевая ставка снизится до 12–13%. Это сделает ипотеку дешевле, в то время как цены на жилье еще не успеют вырасти вслед за спросом.

