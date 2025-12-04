Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 05:24

Общество

Застройщики введут около 1 млн "квадратов" жилья в Донбассе и Новороссии

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Застройщики собираются ввести в общей сложности почти 1 миллион "квадратов" жилья в Донбассе и Новороссии. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

На сегодняшний день порядка 40 строительных компаний реализуют свои инвестпроекты в новых регионах РФ. Тем не менее для выхода на среднероссийский уровень ввода жилья предстоит провести много работы, подчеркнул Хуснуллин.

По его словам, если раньше каждый новый строительный кран в городах Донбасса и Новороссии был настоящим событием, то сегодня их появление воспринимается как норма. Стимулированию строительной отрасли также способствует льготная ипотека со ставкой 2%.

"Жители уже сейчас видят результаты, когда вводятся отстроенные дома, вокруг них благоустраиваются пространства, на первых этажах открываются магазины, кафе. В Луганске, например, дом построили впервые за 11 лет! Когда находился с рабочей поездкой в регионе, вручил жителям ключи от квартир в первой секции ЖК", – приводит ТАСС слова Хуснуллина.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Луганску и Донецку помогают тысячи специалистов из Москвы. Также продолжается работа с Крымом и Севастополем. Столичные специалисты восстанавливают социальную инфраструктуру.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что цены на жилье в регионе все еще слишком высоки, чтобы говорить о доступности для граждан. В связи с этим власти республики предпринимают меры для того, чтобы "насытить рынок".

Читайте также


обществорегионы

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика