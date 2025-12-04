Застройщики введут около 1 млн "квадратов" жилья в Донбассе и Новороссии

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Застройщики собираются ввести в общей сложности почти 1 миллион "квадратов" жилья в Донбассе и Новороссии. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

На сегодняшний день порядка 40 строительных компаний реализуют свои инвестпроекты в новых регионах РФ. Тем не менее для выхода на среднероссийский уровень ввода жилья предстоит провести много работы, подчеркнул Хуснуллин.

По его словам, если раньше каждый новый строительный кран в городах Донбасса и Новороссии был настоящим событием, то сегодня их появление воспринимается как норма. Стимулированию строительной отрасли также способствует льготная ипотека со ставкой 2%.

"Жители уже сейчас видят результаты, когда вводятся отстроенные дома, вокруг них благоустраиваются пространства, на первых этажах открываются магазины, кафе. В Луганске, например, дом построили впервые за 11 лет! Когда находился с рабочей поездкой в регионе, вручил жителям ключи от квартир в первой секции ЖК", – приводит ТАСС слова Хуснуллина.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Луганску и Донецку помогают тысячи специалистов из Москвы. Также продолжается работа с Крымом и Севастополем. Столичные специалисты восстанавливают социальную инфраструктуру.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что цены на жилье в регионе все еще слишком высоки, чтобы говорить о доступности для граждан. В связи с этим власти республики предпринимают меры для того, чтобы "насытить рынок".