Собянин: тысячи специалистов из Москвы помогают Луганску и Донецку

Фото: Москва 24

Луганску и Донецку помогают тысячи специалистов из Москвы, продолжается работа с Крымом и Севастополем. Об этом рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала Москва 24.

По словам мэра, столичные специалисты восстанавливают социальную инфраструктуру.

"Школы, детские сады, жилье, ремонтируют дороги, благоустраивают эти города и так далее", – пояснил Собянин.

Жители столицы также собирают гуманитарные грузы для бойцов. Например в зону СВО передадут новый гуманитарный конвой, собранный москвичами из ВАО. Горожане собрали военнослужащим медикаменты и медицинскую мебель, бытовую технику, инструменты, продукты питания.

Кроме того, в груз вошли такие предметы, как дизельный генератор, 20 обогревателей, восемь бензопил, 10 раций и 10 антидроновых покрывал. Общий вес гуманитарной посылки составил 17 тонн.