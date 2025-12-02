В столице проводится акция по сбору настольных игр для бойцов СВО в госпиталях

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В преддверии Нового года в Москве проходит акция "Ход добра", в рамках которой горожане могут передать классические настольные и другие игры раненым военнослужащим, проходящим лечение в госпиталях. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Подарки можно принести до конца декабря в пункты сбора гуманитарной помощи, включая павильоны "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает" и волонтерские центры "Доброе место". Презенты также будут приниматься 6 и 7 декабря на фестивале "Город неравнодушных" на Болотной площади.

"Акция "Ход добра" – это еще одна возможность для москвичей поддержать наших защитников, находящихся на лечении в госпиталях. Подарки помогут организовать досуг и будут способствовать их скорейшему восстановлению", – отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Список подарков, которые могут принести жители мегаполиса, включает настольные игры, такие как шашки, шахматы, нарды, лото, головоломки и маджонг, тематические викторины, а также математические и словесные игры. Вместе с тем участники акции могут подарить как классические, так и современные игры различных жанров – от дуэльных до детективных.

Все подарки должны быть новыми, упакованными в обертку и оригинальную упаковку. Их можно оставить в специальных зеленых боксах, которые можно узнать по фиолетовым элементам. Подробная информация об акции доступна в точках приема.

Вместе с подарками для военнослужащих жители могут передать и гуманитарную помощь для жителей новых и приграничных регионов в штабы "Москва помогает". Принимаются продукты длительного хранения, например крупы, макароны и консервы, а для детей – соки, пюре и сухие смеси. Также можно принести средства личной гигиены, сезонные вещи для мужчин и женщин, бытовую технику, корм для животных и многое другое.

В свою очередь, павильон "Фабрика подарков" от проекта "Москва помогает" будет работать в рамках проекта "Зима в Москве". До 28 февраля 2026 года жители столицы могут приносить сюда подарочные наборы, средства личной гигиены, теплые носки и стельки для обуви для участников спецоперации. Для детей, проживающих в новых регионах, принимаются сладкие подарки, игрушки, книги и настольные игры, а в приюты для животных – корма, крупы, медикаменты, поводки и другие зоотовары.

Помимо этого, в волонтерских центрах "Доброе место" всех желающих приглашают на мастер-классы по созданию маскировочных сетей и других полезных вещей для бойцов СВО. Регистрация на занятия открыта на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".

Ранее сообщалось, что в зону СВО передадут новый гуманитарный конвой, собранный москвичами из ВАО. Жители столицы передали военнослужащим медикаменты и медицинскую мебель, бытовую технику, инструменты, продукты питания.

Также по запросу бойцов в груз вошли такие предметы, как дизельный генератор, 20 обогревателей, восемь бензопил, 10 раций и 10 антидроновых покрывал. Общий вес гуманитарной посылки составил 17 тонн.