Благотворительная ярмарка в поддержку участников СВО пройдет на западе Москвы

Фото: пресс-служба префектуры западного административного округа города Москвы

Благотворительная ярмарка в поддержку участников специальной военной операции пройдет 30 ноября в Очаково-Матвеевском районе Москвы, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие организуют с 10:00 до 17:00 на площади у храма Иконы Божией Матери "Неопалимая Купина". Посетить ярмарку можно будет не только в качестве покупателя, но и как продавца своих поделок. Для этого необходимо заранее связаться с организаторами. Средства, полученные от продажи изделий, пойдут на нужны военнослужащих и жителей новых территорий РФ.

На ярмарке свои поделки представят ученики местной воскресной школы. По словам руководителя учреждения Елены Патраковой, ребята самостоятельно проявили инициативу в создании изделий.

"Планируем закупить носки, термобелье, средства гигиены, бритвенные станки, чай и кофе. А для мирных жителей, которые в результате боевых действий вынуждены были покинуть свои дома, приобретем продукты питания и сладости к Новому году", – отметила она.

Кроме того, состоятся мастер-классы по росписи деревянной доски и изготовлению поделок из фетра. Гости мероприятия смогут также написать письма, нарисовать новогодние и рождественские открытки для участников СВО, которые соберут в специальный ящик. Как отметил настоятель храма отец Александр, для военнослужащих получать такие пожелания – большое событие.

"Как только приезжаешь с гуманитарной помощью в зону СВО, первое, о чем спрашивают бойцы: есть ли письма от детей? В воинских подразделениях рядом с передовой мне доводилось видеть комнаты, на стенах которых наклеены письма детей солдату", – подчеркнул отец Александр.

Община храма помогает участникам СВО с марта 2022 года. В рамках гуманитарной помощи они собирают рации, разведывательные дроны, шлемы, печки-буржуйки, одеяла, бронежилеты, лекарства и другие необходимые предметы. Настоятель храма 9 раз лично отвозил груз.

Ранее сообщалось, что в зону СВО передадут новый гуманитарный конвой, собранный москвичами из ВАО. Жители столицы передали военнослужащим медикаменты и медицинская мебель, бытовая техника, инструменты, продукты питания. Также по запросу бойцов в груз вошли такие предметы, как дизельный генератор, 20 обогревателей, восемь бензопил,10 раций и 10 антидроновых покрывал. Общий вес гуманитарной посылки составил 17 тонн.