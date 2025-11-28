Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 11:57

Город

Благотворительная ярмарка в поддержку участников СВО пройдет на западе Москвы

Фото: пресс-служба префектуры западного административного округа города Москвы

Благотворительная ярмарка в поддержку участников специальной военной операции пройдет 30 ноября в Очаково-Матвеевском районе Москвы, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие организуют с 10:00 до 17:00 на площади у храма Иконы Божией Матери "Неопалимая Купина". Посетить ярмарку можно будет не только в качестве покупателя, но и как продавца своих поделок. Для этого необходимо заранее связаться с организаторами. Средства, полученные от продажи изделий, пойдут на нужны военнослужащих и жителей новых территорий РФ.

На ярмарке свои поделки представят ученики местной воскресной школы. По словам руководителя учреждения Елены Патраковой, ребята самостоятельно проявили инициативу в создании изделий.

"Планируем закупить носки, термобелье, средства гигиены, бритвенные станки, чай и кофе. А для мирных жителей, которые в результате боевых действий вынуждены были покинуть свои дома, приобретем продукты питания и сладости к Новому году", – отметила она.

Кроме того, состоятся мастер-классы по росписи деревянной доски и изготовлению поделок из фетра. Гости мероприятия смогут также написать письма, нарисовать новогодние и рождественские открытки для участников СВО, которые соберут в специальный ящик. Как отметил настоятель храма отец Александр, для военнослужащих получать такие пожелания – большое событие.

"Как только приезжаешь с гуманитарной помощью в зону СВО, первое, о чем спрашивают бойцы: есть ли письма от детей? В воинских подразделениях рядом с передовой мне доводилось видеть комнаты, на стенах которых наклеены письма детей солдату", – подчеркнул отец Александр.

Община храма помогает участникам СВО с марта 2022 года. В рамках гуманитарной помощи они собирают рации, разведывательные дроны, шлемы, печки-буржуйки, одеяла, бронежилеты, лекарства и другие необходимые предметы. Настоятель храма 9 раз лично отвозил груз.

Ранее сообщалось, что в зону СВО передадут новый гуманитарный конвой, собранный москвичами из ВАО. Жители столицы передали военнослужащим медикаменты и медицинская мебель, бытовая техника, инструменты, продукты питания. Также по запросу бойцов в груз вошли такие предметы, как дизельный генератор, 20 обогревателей, восемь бензопил,10 раций и 10 антидроновых покрывал. Общий вес гуманитарной посылки составил 17 тонн.

Читайте также


город

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика