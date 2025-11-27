Дети участников СВО могут бесплатно заниматься в 220 кружках Зеленограда

Фото: объединение культурных и досуговых центров Зеленоградского административного округа

Дети участников СВО могут заниматься в 220 бесплатных секциях и кружках в Зеленоградском административном округе (ЗелАО). Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Занятия проходят в секциях Объединения культурных и досуговых центров (ОКЦ). Представлены как творческие мастерские и танцевальные студии, так и спортивные кружки. За 3,5 года в округе также было переведено более 35 благотворительных акций.

В Матушкине в корпусе 409 детям от 9 до 15 предлагают научиться играть в шахматы. Занятия они могут посещать по вторникам, четвергам и воскресеньям. Это помогает развивать стратегическое мышление.

В Крюкове в корпусе 1416 открыт клуб реконструкции "Рататоск". Там любители истории могут воссоздать исторические костюмы, оружие и предметы быта.

А в танцевальной студии Rangers можно научиться танцевать хип-хоп. В понедельник, среду и пятницу занятия проходят в Крюкове в библиотеке № 252 (корпус 1462), а по вторникам и четвергам – в Савелках в культурном центре "Доброволец" (корпус 514а). Танцы помогают развить чувство ритма и обрести уверенность.

Полный перечень кружков и секций доступен на сайте объединения культурных центров ЮАО. Записаться на них можно через портал mos.ru. Если набор закончился, можно обратиться в администрацию ОКЦ, где помогут выделить резервное место или предложат альтернативу.

Среди благотворительных акций, которые были проведены в ОКЦ ЗелАО, например, "Мой город. Крепкая семья – крепкая Россия!". Это физкультурно-семейное событие. Оно было приурочено ко Дню воссоединения новых регионов с Россией. Гости принимали участие в викторине, спортивном состязании, мастер-классе по стрельбе из лука. Дети из более чем 80 семей также получили от округа рюкзаки и канцелярские перед началом учебного года.

ОКЦ ЗелАО также предлагает праздничные мероприятия к Новому году. "Елка префекта" в культурном центре "Зеленоград" станет основным событием. Юные зрители увидят театральные постановки, получат подарки и встретят Деда Мороза со Снегурочкой.

Прием заявок на получение подарков и бесплатных билетов начнется 1 декабря. Для этого нужно обратиться в отдел по работе с населением управы по месту регистрации ребенка и иметь на руках документы, которые подтверждают право на предоставление льготы.

Ранее сообщалось, что дети участников СВО могут посещать 20 кружков и секций в Южном административном округе (ЮАО) Москвы. Детям предлагается заняться танцами, спортом, изобразительным искусством. Также регулярно проводятся мастер-классы, викторины и конкурсные программы.

