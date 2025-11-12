В СВАО дети участников СВО могут бесплатно посещать более 500 кружков и секций

Фото: объединение культурных и досуговых центров Северо-Восточного административного округа

Дети участников СВО могут бесплатно посещать свыше 500 кружков и секций в Северо-Восточном административном округе (СВАО) Москвы. На большинство из них можно записаться на mos.ru, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В частности, в бассейне "Баланс" на Алтуфьевском шоссе для ребят проводят занятия по плаванию и аквааэробике. В Доме культуры "Смена" на улице Корнейчука дети могут освоить азы циркового искусства и карате, посетить эстрадно-хореографическую студию и уроки рисования.

Тренировки также проводятся в тренажерном зале центра "Марс" на Инженерной улице. В Доме культуры "Юность" на улице Летчика Бабушкина все желающие могут посетить репетиции в театральной студии.

Полный перечень кружков и секций доступен на сайте объединения культурных центров СВАО. Если набор закончился, можно обратиться в администрацию ОКЦ, где помогут выделить резервное место или предложат альтернативу.

Кроме того, детей участников СВО поддерживают и московские некоммерческие организации. Например, школа боевых искусств "Додзе" бесплатно принимает ребят в секции самбо, дзюдо, бокса, тхэквондо и смешанных единоборств.

В свою очередь, центр "Белая сова" предлагает детям занятия по английскому языку, развитию речи, изобразительному искусству, подготовке к школе и другим направлениям.

Тренировки по футболу ребята могут посетить в досуговом центре "Феникс". Для записи в кружок или секцию родителям нужно обратиться в администрацию организации или управу района.

Помимо тренировок, для детей бойцов спецоперации постоянно проводятся благотворительные акции. Например, жителям района Северного подарили билеты в "Москвариум", а благодаря инициативе "Соберем ребенка в школу" к 1 сентября учащимся вручили рюкзаки, канцелярию и тетради.

В декабре для ребят подготовили подарки и приглашения на районные и окружные новогодние елки и праздники.

Ранее сообщалось, как благотворительный фонд "Важен каждый" с начала СВО помогает семьям военных. За это время волонтеры организовали и провели более 500 благотворительных мероприятий, в том числе творческие мастер-классы, обучающие тренинги и развивающие занятия для детей. Кроме того, активисты внедряют различные волонтерские инициативы.