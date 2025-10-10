Собянин рассказал о работе Единого центра поддержки участников СВО и их семей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Едином центре поддержки участников СВО и их семей в Москве оказали свыше 400 тысяч услуг с момента открытия, рассказал Сергей Собянин в MAX.

"В центре в Береговом проезде оказывают комплексное сопровождение, направленное на скорейшую адаптацию и социализацию бывших военнослужащих и решение всех возникающих вопросов членов семей бойцов", – отметил мэр столицы.

По его словам, в центре участники спецоперации и их семьи могут получить юридическую помощь и психологическую поддержку. Кроме того, здесь доступны:



направление на диспансеризацию, помощь в вопросах реабилитации и протезирования;

обеспечение техническими средствами реабилитации;

адаптация жилых помещений;

обучение и трудоустройство;

занятия адаптивным спортом и культурные мероприятия;

региональные меры поддержки для участников СВО и членов их семей.

Как подчеркнул Собянин, отдельное внимание уделяется детям. Например, обратившимся предоставляют внеочередное зачисление в детсады, бесплатное питание и продленку в школах, а также упрощенный порядок выплат.

С 2023 года уже больше 1 600 подростков из семей участников СВО получили первый опыт работы в летнем профориентационном проекте "Стажировки".

"Сегодня его опыт (центра поддержки участников СВО. – Прим. ред.) лег в основу проектов в регионах. В Москве система помощи выстраивается совместно с самими участниками СВО и их семьями", – отметил мэр.

Собянин также напомнил, что Владимир Путин высоко оценил работу московского центра.

Ранее генпрокурор России Александр Гуцан счел необходимым создать отдел по надзору за соблюдением прав участников СВО. Особое внимание должно уделяться пресечению злоупотреблений должностных лиц и законности расходования бюджетных средств. Военным прокурорам было поручено реализовать действенный контроль за органами военного управления, воинскими частями и учреждениями.