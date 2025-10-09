Столичные компании производят медицинские средства для участников СВО

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичные предприятия активно участвуют в производстве медицинских средств для оказания первой помощи военнослужащим в зоне специальной военной операции (СВО), сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Один из участников проекта "Сделано в Москве" специализируется на выпуске полностью отечественных гемостатических жгутов турникетного типа для остановки артериальных кровотечений. С 2023 года компания передала в зону СВО более 35 тысяч таких изделий, имеющих все необходимые сертификаты качества и регистрационные удостоверения.

Другой участник проекта "Сделано в Москве" разработал медицинский спрей на основе наносеребра, который используется для обработки поражений слизистых оболочек и кожи. По данным предприятия, эффективность раствора превосходит мировые аналоги. Военнослужащие отмечают удобство применения средства в полевых условиях.

"Он применяется в качестве средства первой помощи в составе индивидуальной аптечки при рисках поражения слизистых оболочек, например глаз (воспаление, раздражение, конъюнктивит, эрозия, ожоги), и кожи (порезы, ссадины, мозоли, ожоги)", – уточняется в публикации.

Также столичный производитель, пользующийся мерами поддержки ГБУ "Малый бизнес Москвы", направляет в зону боевых действий антисептики, средства личной гигиены, репелленты и техническую воду. С 2022 года компания передала около 20 тысяч посылок с гуманитарной помощью.

Все предприятия осуществляют поставки продукции в зону специальной военной операции бесплатно.

Ранее ветераны СВО отправили на передовую более двух тонн гуманитарного груза. В переданном грузе были автономные дизельные обогреватели, запчасти, рации, генераторы, бензопилы, машинное масло и спальные мешки.