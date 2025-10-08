Фото: пресс-служба префектуры Западного административного округа города Москвы

Проживающие в Западном административном округе Москвы ветераны СВО отправили на передовую более двух тонн гуманитарного груза. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В переданном грузе были автономные дизельные обогреватели, запчасти, рации, генераторы, бензопилы, машинное масло и спальные мешки.

По словам председателя организации ветеранов "Совет СВОих" Константина Рыжака, Москва регулярно помогает бойцам на СВО. Гумпомощь доставляют непосредственно в подразделения, во взводы или в роты полков.

Как отметил глава организации, участникам СВО отправляют необходимые вещи.

"Бойцы постоянно меняют позиции. Сегодня они идут вперед по всей линии боевого соприкосновения и постоянно нуждаются в оборудовании для обустройства новых позиций. Необходимы бензопилы, генераторы, стройматериалы, даже обычные лопаты", – пояснил Рыжак.

Ветераны-волонтеры также помогают в госпиталях, расположенных в тылу. Для семей и детей военнослужащих организуют экскурсии в известные места Москвы, занимаются увековечиванием памяти павших героев.

Например, в Музей обороны Москвы был передан фрагмент ракеты "Точка-У" и пробитая осколком каска бойца с позывным Скрип. Кроме того, волонтеры отреставрировали монумент героям Великой Отечественной войны в Запорожской области.

"Совет СВОих" был создан в апреле 2024 года, сейчас в нем более 45 человек. Присоединиться к сбору помощи могут все желающие. Штаб находится на улице Удальцова.

Ранее жители юго-востока Москвы собрали более 100 тонн гумпомощи с начала спецоперации. С первых дней СВО была выстроена целая система поддержки, волонтеры передали в зону боевых действий и на новые территории 16 конвоев гумпомощи. На данный момент в подготовке гуманитарных грузов участвуют более 200 тысяч человек.