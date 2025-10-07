Более 100 тонн гуманитарной помощи собрали волонтеры ЮВАО с начала спецоперации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жители юго-востока Москвы собрали более 100 тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Волонтеры передали в зону боевых действий и на новые территории 16 конвоев гумпомощи. Их направили в социальные и медицинские учреждения Луганска и Донецка, а также в военные госпитали и непосредственно бойцам.

В состав гумпомощи входили снаряжение, электроника, около 100 ортопедических кроватей, тренажеры для реабилитации, средства индивидуальной защиты, медикаменты и многое другое.

Как отметила заместитель префекта ЮВАО Елена Хромова, с первых дней СВО была выстроена целая система поддержки.

"Помимо сбора необходимых вещей, огромную роль играют волонтерские проекты, такие как плетение маскировочных сетей. Это показывает настоящее единение и стремление каждого внести свой вклад в общее дело", – добавила Хромова.

На данный момент в подготовке гуманитарных грузов участвуют более 200 тысяч человек. Последний конвой ушел в конце сентября в Луганский лицей-интернат и одну из воинских частей.

Волонтеры сплели около 7 тысяч маскировочных сетей. Добровольцы работают в нескольких районах юго-востока столицы, один из пунктов расположен в Марьине. При этом объединение начиналось с двух человек – Нины Бурмистровой и Марины Рогачевой.

Начать плести маскировочные сети можно в нескольких районах ЮВАО:



в Выхино-Жулебине на улице Ташкентской (дом 26, корпус 2);

в 3-м квартале Капотни (дом 23);

в Кузьминках на Есенинском бульваре (дом 14, корпус 1);

в Люблине на улице Люблинской (дом 53);

в Марьине на улице Донецкой (дом 11);

в Текстильщиках на улице Малышева (дом 19, корпус 2).

В центре помощи в Люблине также делают окопные свечи, принимают аптечки с лекарствами, перевязочный материал, вещи и продукты питания.

Глава муниципального округа Люблино Руслан Багаутдинов рассказал, что помогать начинали с небольшой команды депутатов. Постепенно подключились более 200 волонтеров. В результате в сентябре удалось собрать около 2 тонн гумпомощи.

В пункты сбора вещей можно принести продукты длительного хранения, бутилированную воду, средства личной гигиены, термобелье, одежду, игрушки, канцтовары. Все вещи просят приносить в коробках со списком содержимого.

Ранее волонтеры Мещанского района Москвы отправили партию гуманитарной помощи участникам СВО столичного полка. Горожане принесли в волонтерские пункты тысячи окопных свечей, 500 квадратных метров маскировочных сетей, 50 пар теплых носков и гигиенические средства.