Новости

Новости

26 января, 23:55

Политика

Генсек НАТО Рютте признал, что Украине придется пойти на территориальные уступки

Фото: ТАСС/Sipa/Pixsell

Генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что украинским властям придется пойти на территориальные компромиссы для урегулирования конфликта. Об этом он сказал в ходе общения с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента.

"Только украинское правительство может решать по территории. Но для того, чтобы украинское правительство смогло охватить, что они могут принять в плане компромисса по территории, для них критически важно знать, что в дальнейшем русские не будут снова пытаться атаковать Украину", – цитирует Рютте РИА Новости.

Первая часть переговоров России, США и Украины прошла в Абу-Даби 23 января. В администрации Белого дома считают, что она была продуктивной. Вторая часть встречи состоялась 24 января.

Стороны обсуждали мирный план из 20 пунктов, а также множество проблемных вопросов. Следующий раунд переговоров может пройти в Абу-Даби 1 февраля.

Следующий раунд переговоров по Украине запланирован на 1 февраля

политика

