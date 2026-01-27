Syria TV: президент Сирии аш-Шараа посетит РФ 28 января

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа планирует совершить рабочий визит в Москву в среду, 28 января. Об этом сообщает телеканал Syria TV.

В рамках визита аш-Шараа встретится с Владимиром Путиным. Другие подробности визита пока не уточняются.

Предыдущие переговоры Путина и аш-Шараа состоялись в октябре прошлого года. Тогда президент Сирии выразил готовность Дамаска перезапустить комплекс отношений с Москвой. Он подчеркнул, что Сирия опирается на многие достижения, которых позволила добиться Москва.

В ноябре Сирия договорилась о сотрудничестве с западной коалицией во главе с Соединенными Штатами по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ).