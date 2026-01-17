США развернули свои военные силы в сирийской провинции Алеппо

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Центральное командование США (CENTCOM) объявило о временном развертывании военных сил в городе Дейр-Хафер на востоке сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CENTCOM.

В командовании уточнили, что американские силы прибыли в город, чтобы временно оценить ситуацию на месте, а также взаимодействовать с сирийскими партнерами и содействовать стабилизации обстановки.

Ранее самолеты ВВС США нанесли ракетные удары по 35 позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), расположенным на территории Сирии.

В атаке принимали участие свыше 20 истребителей. Всего ВВС страны выпустили по целям около 90 высокоточных ракет. Помимо американских истребителей, в операции против ИГ участвовали самолеты королевских ВВС Иордании.