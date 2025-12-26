Число погибших при взрыве в мечети сирийского Хомса выросло до пяти

Фото: 123RF/picsperfect

В результате взрыва в мечети сирийского города Хомс погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает SANA со ссылкой на директора управления по оказанию скорой медицинской помощи Минздрава Сирии Наджиба ан-Наасана.

По предварительным данным, число пострадавших выросло до 21.

О взрыве во время пятничной молитвы в шиитской мечети имама Али стало известно 26 декабря. Изначально сообщалось о трех погибших и еще пяти раненых.

СМИ утверждали, что теракт совершил смертник, который проник внутрь мечети. Но, согласно предварительному расследованию властей, в мечети была установлена бомба. После взрыва в Хомсе ввели повышенные меры безопасности.

