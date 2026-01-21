Умер бывший вице-президент Сирии Рифат Асад

Фото: AP Photo/Paul White

Скончался бывший вице-президент Сирии, дядя экс-главы государства Башара Асада Рифат Асад. Ему было 88 лет, сообщил телеканал Syria TV.

Подробности об обстоятельствах смерти не приводятся.

Политик родился 22 августа 1937 года в провинции Латакия. Он был младшим братом Хафеза Асада, который являлся главой Сирии с 1971 по 2000 год. В 1984 году Рифат Асад предпринял неудачную попытку переворота, после чего его выслали из страны. В 2021 году Башар Асад позволил дяде вернуться при условии, что он перестанет заниматься политикой.

В отношении Рифата Асада были поданы иски в Испании, Франции и Швейцарии. Парижский суд в 2020 году приговорил Рифата Асада к 4 годам заключения за махинации в сфере недвижимости и растрату бюджетных средств из правительства Сирии с 1996 по 2016 года.

В свою очередь, Швейцария предъявила ему обвинения в военных преступлениях, которые были связаны с подавлением восстания в Хаме в 1982 году, и передала дело в Федеральный уголовный суд. При этом в марте 2024 года инстанция заявила о возможном прекращении дела из-за здоровья Асада.

Прокуратура сообщала, что он совершил преступления в качестве "командующего операцией". По данным следствия, в результате могли погибнуть до 60 тысяч мирных граждан.

