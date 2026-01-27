Умерла помощник белгородского губернатора Вера Мангушева

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Помощник губернатора Белгородской области Вера Мангушева умерла в возрасте 38 лет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что Мангушева занимала должность его помощника на протяжении около 4 лет. Она прошла все самые трудные дни специальной военной операции, добавил Гладков.

"Мы будем помнить ее всегда такой, какой она была: яркой, умной, жизнелюбивой и сердечной. И очень ответственной. Она была одним из самых ответственных людей, которых я встречал в жизни", – написал глава Белгородской области.

Причины смерти Мангушевой при этом не уточняются.